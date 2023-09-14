أسعار العملات الأجنبية بداية تعاملات اليوم الخميس

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية، حالة من التباين الملحوظ أمام سعر الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الخميس 14 سبتمبر2023، بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري عند نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر العملة الأوروبية الموحدة “ اليورو ” في البنك المركزي المصري نحو 33.10 جنيه للشراء، و33.24 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري ، بداية تعاملات اليوم الخميس في البنك المركزي المصري نحو 38.46 جنيه للشراء، 38.63 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.52 جنيه للشراء، و34.67 جنيه للبيع.

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.92 جنيه للشراء، و21.01 جنيه للبيع.

وبالنسبة لمتوسط اسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري و اكثرها انتشارا و اقبالا ( الريال السعودي، الدينار الكويتي ، و الدرهم الاماراتي) فقد جاءت اسعارها في البنك المركزي المصري اليوم ،

سجل سعر الريال السعودي ، مقابل الجنيه المصري بداية اليوم في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 99.85 جنيه للشراء، و100.30 جنيه للبيع.

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.65 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.72 جنيه للشراء، و82.18 جنيه للبيع.

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.08 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.51 جنيه للشراء، و43.72 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع.