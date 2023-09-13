للسنة الثانية.. رحلة "قطار الجنوب" بمشاركة طلائع المنيا

نظمت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتنمية النشء معسكرات صيفية بالمدينة الشبابية بأبي قير ضمن رحلة قطار الجنوب بمشاركة طلائع المنيا خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى 15 سبتمبر ،للمرحلة السنية من ١١ إلى ١٧ عاما.

تهدف الرحلات الصيفية للنشء إلى مساعدة الشباب من الجنسين على اكتشاف الأماكن والمعالم السياحية داخل وطنهم ، اكتشاف عوالم جديدة لتوسيع آفاقهم، تعزيز الثقة بالنفس والتحدي كذلك تقوية روح التعاون والعمل الجماعي،حيث يشارك النشء ،في ورش العمل والمحاضرات المعده مسبقاً.



يهدف المشروع إلى ،تنمية الولاء والانتماء لدى أبناءنا طلائع مصر ،إدخال البهجة والسرور على أبناءنا طلائع الصعيد ، اكتساب الخبرات والمعارف ،إثراء الجانب الفكرى والثقافى لدى الطلائع ،تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم ،شارك فى تنفيذ القطار عدد ١٢ محافظة وهم أسوان، قنا، الاقصر، سوهاج، الوادى الجديد ،البحر الاحمر ،اسيوط ، لمنيا ، بنى سويف، الواحات البحرية ، مرسى مطروح ،جمعيات الأيتام بجميع المحافظات ، باجمالى أكثر من ٦٠٠ طليع وطليعة ،شاركت محافظة المنيا بعدد ٤٨ طليع وطليعة .

وتم استقبال الأفواج يوم الاحد ١٠ سبتمبر ، كما تم تنفيذ اجتماع مع مشرفى المحافظات وكذا تنفيذ اجتماع مع الطلائع ،وفى اليوم التالى تم تنفيذ مسرح العرائس والمايونيت وفقرة الاراجوز من خلال التعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل بالقاهرة التابع لوزارة الثقافة ، كذلك تقديم فقرة المواهب من خلال أبناءنا الطلائع ،وفى المساء تم تنفيذ دورة كرة قدم لجميع المحافظات وتقسيم الطلائع البنين إلى فرق وقد كان اللعب بطريقة خروج المغلوب ،على الجانب الآخر قامت الطليعات بتنفيذ ورش عمل فنية ،الرسم على الفخار ، فن تشكيلي ،رسم بالوان المياه ،كما تم تنفيذ ندوة من خلال قصر ثقافة الطفل عن الصحة الغذائية وطرق الغذاء السليم

الجدير بالذكر أن قطار الجنوب هو رحلة من أسوان إلى الإسكندرية وتنفذ للعام الثاني على التوالي وغادر النشء من محطة قطارات المنيا في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وتوجيهات الدكتورة جيهان حنفي وكيل الوزارة _ رئيس الإدارة المركزية للتنمية و النشء، مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية إشراف الدكتوره سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ إدارة تنمية النشئ بقيادة محسن عمر ، مشرف الفوج عبير حسان.

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