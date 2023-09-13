إعلام ليبي: إعداد مقابر جماعية لدفن ضحايا إعصار دانيال

كشفت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأربعاء، عن إعداد السلطات الليبية لمقابر جماعية لدفن العدد الهائل من ضحايا إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتسبب في خسائر فادحة.

وتستعد السلطات الليبية لدفن مئات الجثامين من الضحايا الذين لقو مصرعهم تحت الأنقاض وغرقًا بمياه السيول والأمطار، بسبب العواصف الشديدة والأمطار التي تسببت في تدمير البنية التحتية والمنازل.

يأتي ذلك فيما لا يزال البحر يلقي بمزيد من جثث الضحايا على شواطئ المدن الواقعة شرق ليبيا، في ظل استمرار تصاعد أعداد الضحايا الذين تخطوا الآلاف، فيما لا يزال هناك آلاف المفقودين تحت الأنقاض وغيرهم ابتلعهم البحر.

وأظهرت صور متداولة سكان مدينة درنة الليبية خلال إنشاء مقابر جماعية، بسبب تزايد أعداد الضحايا، فيما تجري عملية الدفن بإشراف الجهات الأمنية المختصة والوحدات العسكرية ومنظمة الهلال الأحمر الليبي.