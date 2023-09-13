المبعوث الدولي إلى السودان يعتزم الاستقالة

أعلن المبعوث الدولي إلى السودان، فولكر بيرتس، الأربعاء، عزمه على الاستقالة من منصبه، في الوقت الذي لا يزال هذا البلد يرزح تحت وطأة معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفقا لـ "سكاي نيوز".

جاء إعلان فولكر بيرتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان.

وقال بيرتس مخاطبا أعضاء مجلس الأمن: "ممتن للفرصة التي منحني إياها الأمين العام وعلى ثقته بي، لكني طلبت منه إعفائي من هذه المهمة".

وحذر من أن الصراع في السودان قد ينزلق نحو حرب أهلية شاملة، مع دخول الصراع شهره الخامس.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد أبلغت الأمم المتحدة، في يونيو الماضي، أنها تعتبر بيرتس، شخصا غير مرغوب فيه.

لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أبدى صدمته من الرسالة الرسمية السودانية، معبرا عن فخره بما يقوم به المبعوث الدولي.