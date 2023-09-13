"الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية" بالإسكندرية تواصل ندواتها حول الذكاء الاصطناعي

نظم مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ندوة تثقيفية بعنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي البحثية والضوابط الأخلاقية" حاضر فيها الدكتور نبيل صلاح العربي أستاذ الاقتصاد الرقمي بالكلية والمستشار لدى أحد مشروعات برنامج الأمم المتحدة للتنمية سابقًا.

وجاءت الندوة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وأشار الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية أن الندوة شارك فيها لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والباحثين والمتخصصين والطلاب من قسميّ الاقتصاد والعلوم السياسية، وأشار في كلمته إلى أهمية التمسك بالضوابط الأخلاقية والمعايير الأكاديمية في البحث العلمي.

وأكد أن استحداث الأدوات الإلكترونية والرقمية للذكاء الاصطناعي في المجال البحثي والأكاديمي ليست بديلاً للبحث العلمي المُتقن الجاد، وعلى الباحث أن يسعى إلى الاستفادة من تقنيات العصر بما فيها إمكانات الذكاء الاصطناعي دون الوقوع في شرك السرقة العلمية أو ادعاء ملكية فكرية لبحوث ليست من إبداعه.

كما أشارت الدكتورة عبير شعبان عبده المدير التنفيذي لمركز البحوث والدراسات الاقتصادية إلى الوتيرة المتسارعة لمستحدثات الذكاء الاصطناعي التي تُلقي بظلالها على البحوث الأكاديمية، الأمر الذي يستوجب ضرورة مناقشتها والتعرف على مزايا ومخاطر استخدام تلك التقنيات في المجال البحثيّ والأكاديميّ.

واستعرض الدكتور نبيل العربي تقنيات الذكاء الاصطناعي وأثرها المتوقع على حياة البشر، والبحث العلمي، كما استعرض المستجدات والتطورات في هذا المجال، لافتاً إلى عدة موضوعات أبرزها هو التعريف بروبوت الحوار chatbot بالذكاء الاصطناعي، وكيفية عمل نموذج اللغة الكبير LLM ضمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومقارنة بين تطبيق ChatGPT وتطبيق Bard من حيث المواصفات ومعايير الأداء.

كما تم مناقشة الاستخدام الفعال لروبوتات الحوار بالذكاء الاصطناعي في الأنشطة البحثية، أخلاقيات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحوث الأكاديمية، تضمنت الندوة مداخلات عديدة من الحضور من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة وشباب الباحثين طرحوا خلالها أسئلة متنوعة، وانتهت بالتأكيد على مواصلة سلسلة الندوات حول موضوع الذكاء الاصطناعي ومستجداته استناداً إلى أهميته البالغة في مجال البحث العلمي المعاصر.