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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يوجه بوضع حلول جذرية لمشكلة صرف صحي مصنع سكر دشنا

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا مع القيادات التنفيذية
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عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمصنع سكر دشنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس كمال الجمل، مدير عام مديرية الرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، والمهندس أحمد صلحى محمود مدير مصنع سكر دشنا، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ووجه محافظ قنا، خلال الاجتماع، مسئولى المصنع بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإجراء المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى للمصنع بشبكات الصرف الصحى العمومية لمدينة دشنا، وتسديد مقايسة التوصل، على أن يتم التنفيذ فور تسديد المقايسة.

وأوضح محافظ قنا،  أن المشروع سوف يسهم فى الارتقاء بمستوى الصحة والنظافة العامة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف، وتوفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.

أشرف الداودى محافظ قنا الشرب والصرف الصحى النظافة العامة الوحدة المحلية فرع جهاز شئون البيئة معايير الجودة
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