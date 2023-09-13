قميص غريب يرتديه برشلونة فى الكلاسيكو القادم

كشفت بعض التقارير الإسبانيه، اليوم الأربعاء، عن القميص الذى سيخوض به برشلونة لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الليجا، والذى يحمل شعارا غريبا.

ومن المفترض أن يستضيف فريق برشلونة، نظيره ريال مدريد، يوم 29 أكتوبر المقبل، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وكشفت إذاعة "راك1" الإسبانية، عن القميص الذى سيرتديه برشلونة فى "كلاسيكو الأرض"، والتى اكدت أن برشلونة سيرتدي قميصا يحمل شعار "رولينج ستونز" إحدى فرق "الروك" الأكثر شهرة في تاريخ الموسيقى فى العالم.

وذكرت الإذاعه الإسبانية، أن هذا التغيير بسبب صفقة الرعاية من "سبوتيفاي"، المتخصصة في مجال الموسيقى مع نادى برشلونة.

وسبق أن ارتدى برشلونة قمصانا تحمل شعار مغني الراب دريك، والمغنية الكاتالونية روزاليا، كجزء من اتفاقية الرعاية.

وتعتبر طباعة شعار فرقة "رولينج ستونز" على قميص برشلونة في الكلاسيكو، ضمن احتفال الفرقه بأحدث ألبومات الفرقة، الذي سيصدر قبل الكلاسيكو بأيام.