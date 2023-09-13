تعرف على الأفلام الدولية المشاركة في ملتقى أولادنا السابع "الحياة حلوة"

تنطلق فعاليات الملتقى السابع لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا" تحت شعار "الحياة حلوة"، حيث تستقبل سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية بدءا من الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الثامن والعشرين من الشهر نفسه ١٨ فيلما من ١٤ دولة مختلفة.

يقام الملتقى الذى تنظمه مؤسسة "أولادنا لذوى القدرات الخاصة" برئاسة سهير عبدالقادر بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، ويشارك فيه من مصر ٣ أفلام، هى: "غصن الزيتون"، "اسمعك بقلبى" و"رشيد محل الذاكرة"، بجانب "فوضى الرحلة المدرسية" من ألمانيا، "باتسوى"، "لاعب البيسبول" و"الغرفة الزرقاء" من الفلبين، "بيرليميس" من البرازيل، "العظماء الثلاثة" من فرنسا، "حلم ليلة شتاء" من بيلاروسيا، "استراحة الفضاء" من نيجيريا، "حكاية البراد السحرى" من زيمبابوى، "تالابانكان" من اسواتينى، "سلام فينكى"، "مونتن مونتو"، "النسر" و"الأصدقاء الثلاثة" من الهند، "ايمبيلو" من جنوب إفريقيا، "نثاتيسى" من ليسوتو، "المرايا" من لبنان و"سينيبيجا" من بوركينا فاسو.