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الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية

ضبط أحد الأشخاص لقيامه
ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة سياحة ، كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً إجرامياً غير مشروع تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها للعديد من الجهات والهيئات الحكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.
 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2خاتم شعار الجمهورية "مقلد" - كمية من المحررات خالية البيانات معدة للتزوير - جهاز حاسب آلى بمشتملاته - طابعة كمبيوتر ألوان–2 وحدة ذاكرة متنقلة - هاتف محمول - ماكينة تقطيع كارنيهات – ماكينة تقطيع أوراق - أدوات مساعدة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).

وبفحص الأجهزة المضبوطة فنياً تبين إحتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه)، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تقليد الأختام الحكومية بتزوير ضبط
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