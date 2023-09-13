صعقه بالكهرباء.. ضبط المتهم بقتل عامل في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة لأحد الأشخاص بالإسماعيلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القصاصين بمديرية أمن الإسماعيلية من (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بالعثور على جثة (عامل- مقيم بدائرة المركز) بدائرة المركز.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (صياد – مقيم بدائرة المركز).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لشكه فى قيام المجنى عليه بسرقة مبلغ مالى من منزله وعلى إثر ذلك إستدرجه لمنزله بتاريخ الواقعة لإجباره على الإعتراف بواقعة السرقة وذلك عن طريق صعقه بالكهرباء إلا أنه توفـى أثناء ذلك فقام بحمله على الدراجة النارية خاصته وإلقائه بمكان العثور ، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.