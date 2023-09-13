ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم، من ضبط 4 تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بسوهاج.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقة، فقد تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج من ضبط (4 ) تشكيلات عصابية تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ضموا (11 متهما لـ"8 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (بندقية خرطوش - 3 فرد محلى - طلقات لذات العيار - 2 سلاح أبيض "سكين" - كمية من مخدر الحشيش)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (42 واقعة بدائرة مركزى شرطة "المنشأة – طهطا" ، قسمى شرطة "أول سوهاج – جرجا")، كما أرشدوا عن (42) دراجة نارية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.