الجيش اللبناني: اجتماع ثلاثي لمناقشة النقاط المتحفظ عليها في الحدود مع إسرائيل

أعلن الجيش اللبناني، عن عقد اجتماع ثلاثي برئاسة قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أرولدو لاثارو، وبحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد منير شحادة، ووفد عن الجانب الإسرائيلي، وذلك في الناقورة مقر قيادة اليونيفيل جنوبي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان اليوم الأربعاء - أن الاجتماع بحث النقاط الثلاثة عشرة المتحفظ عليها على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل والتي اعتبرها الجيش اللبناني خرقًا.

وأوضح أن الاجتماع لم يفض للتوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه تَقرر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونفت قيادة الجيش اللبناني صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص.