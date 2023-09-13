بوتين: بحثت مع زعيم كوريا الشمالية التعاون الاقتصادي والعسكري

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ بلادنا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال وسيادة كوريا الشمالية، حسبما نقلت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف «بوتين» خلال جلسة المباحثات، التي جرى عقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج، بقاعدة فوستوتشني الفضائية، اليوم الأربعاء، أنّ اللقاء يُجرى في وقت يحتفل فيه البلدان بمرور 70 عامًا على العلاقات بينهما.

وأوضح الرئيس الروسي بوتين أننا سنبحث مسائل تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري مع كوريا الشمالية، معلنا استعداد موسكو لمساعدة كوريا الشمالية في بناء أقمار صناعية، مع تتطور قاعدة فوستوتشني الفضائية.