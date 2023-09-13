مصدر: موسكو وأنقرة تناقشان الانتقال للتعامل بالعملات الوطنية

كشف مصدر بالرئاسة التركية في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أن موسكو وأنقرة تناقشان بشكل نشيط توسيع مجالات التحول إلى العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

وبحسب المصدر، يدرك الطرفان أن تلك العملية لن تكون سهلة، إلا أن الإرادة السياسية موجودة لديهما، وقد تم الإعلان عن هذا على أعلى المستويات.

وتابع المصدر: "نحن حاليا نناقش بنشاط مع شركائنا الروس، المجالات التي يمكننا فيها التحول إلى العملات الوطنية. كما تعلمون بدأت هذه العملية في قطاع الطاقة، وفي تعاوننا في مجال شراء الغاز. إن العلاقات الاقتصادية بين الدولتين تتطور في جميع المجالات، وعليه فإننا ننفذ تعليمات الرئيسين التركي والروسي اللذين أشارا إلى فعالية هذه الخطوة. لن تكون العملية سهلة، لكن الشيء الرئيسي هو أن تكون هناك إرادة سياسية ومهام محددة".

وفي بداية الشهر الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مباحثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بأن هناك اتجاها نحو استخدام العملات الوطنية في المدفوعات بين الدولتين، وأن حصة المدفوعات بالدولار واليورو آخذة في التناقص.