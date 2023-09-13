تجديد حبس المتهمين بحيازة مبالغ مالية مقلدة بالساحل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة حيازتهما مبالغ مالية مقلدة بقصد ترويجها على المواطنين بالساحل.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل - مقيم بالفيوم) بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "مقلدة، صحيحة" - هاتف محمول)، وبمواجهته أقر بتحصله عليها من (شخص تعرف عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى- مقيم بمحافظة الغربية بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأخير وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر - طابعة - ماسح ضوئى "سكانر" - كمية من الورق الأبيض المستخدم فى الطباعة - وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على نموذج لعملة معدة للطباعة).

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى اصطناع العملات المحلية المقلدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.