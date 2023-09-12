زعيم كوريا الشمالية يبدأ زيارة إلى روسيا يلتقي خلالها الرئيس بوتين

بدأ زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، زيارة رسمية إلى روسيا، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن "القطار المدرع الذي يقل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وصل إلى روسيا، عبر جسر السكك الحديدية فوق نهر رازدولنا في إقليم بريمورسك الروسي، وتوجه شمالًا"، فيما نقلت عن وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة رئيس كوريا الشمالية إلى روسيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، تعليقًا على دعوة واشنطن لكوريا الشمالية بعدم تزويد موسكو بالأسلحة، إن مصلحة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، هي المهمة وليست تحذيرات واشنطن.

وقال بيسكوف: "إن روسيا وكوريا الشمالية يركزان على مصالحهما المشتركة، وليس على التحذيرات التي تأتي من واشنطن، وستعمل الدولتان علي تحقيق هذه المصالح لبلدينا".