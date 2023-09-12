تنكيس الأعلام في البحيرة 3 أيام تضامناً مع ضحايا الكوارث الإنسانية بالمغرب وليبيا

أعلنت محافظة البحيرة، عن تنكيس الأعلام المرفوعة على كافة الدواوين والمبانى الخدمية، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري حتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وذلك تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين، عقب موجة الزلازل والإعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية بخالص العزاء والمواساة فى ضحايا تلك الأحداث بدولتى ليبيا والمغرب، متمنين الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بتكاتفنا جميعًا.

