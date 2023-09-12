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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تنكيس الأعلام في البحيرة 3 أيام تضامناً مع ضحايا الكوارث الإنسانية بالمغرب وليبيا

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة
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أعلنت محافظة البحيرة، عن تنكيس الأعلام المرفوعة على كافة الدواوين والمبانى الخدمية، وإلغاء أى احتفالات أو أنشطة خلال فترة الحداد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، إعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 12 سبتمبر الجاري حتى غروب شمس يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، وذلك تضامناً مع ضحايا شعبى المغرب وليبيا الشقيقين، عقب موجة الزلازل والإعصار التى تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

وتتقدم محافظة البحيرة وقياداتها التنفيذية بخالص العزاء والمواساة فى ضحايا تلك الأحداث بدولتى ليبيا والمغرب، متمنين الشفاء العاجل للمصابين وأن تمر هذه الأزمة سريعًا بتكاتفنا جميعًا.
 

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