انهار خالد ناصر، خطيب الفتاة التي أنهى شقيقها حياتها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد، وذلك أثناء تواجد جثمانها داخل مشرحة مستشفى النصر التخصصي.

انهيار خطيب فتاة أنهى شقيقها حياتها ببورسعيد أثناء تواجدها داخل المشرحة

وجلس خطيب فتاة بورسعيد على الأرض أمام المشرحة في انتظار انتهاء إجراءات تشريح الجثمان والتصريح بالدفن، ووضحت على وجهه علامات الصدمة والذهول، في الوقت الذي يتجول على قدميه بين الحين والأخر في ساحة المستشفى في حالة صدمة وصمت.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع جثة المجني عليها: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف نطاق حي الشرق، بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشريح الجثة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

يشار إلى أنه تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا - شقيق المجني عليها، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستمرار التحقيقات والتحريات.