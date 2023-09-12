تعرف على آخر استعدادات استضافة البطولة الأفريقية للرماية بالعاصمة الإدارية

يكثف الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسنى، اجتماعاته للوقوف على الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للبطولة الأفريقية السادسة عشر للرماية بالعاصمة الإدارية، والتي تستضيفها مصر تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

واستعرض الاجتماع كافة الأدوار التي ستقوم بها اللجان المقررة أثناء فاعليات البطولة حيث من المقرر مشاركة نحو 250 رام ورامية من 15 دولة أفريقية وهي: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

كما تابع حسني الأمور اللوجستية والإدارية المتعلقة بإقامة المشاركين بالفنادق، وجاهزية وسائل تنقلهم ومراسم استقبالهم، وكذا الاستعداد من جانب المنتخب المصرى لمنافسات البطولة، والاستعدادات لحفل افتتاح البطولة.

وأكد اللواء حازم حسني على المتابعة مع اللجنة المنظمة لتوفير كل المتطلبات والاحتياجات اللازمة لإقامة البطولة وإخراج الحفل على أعلى مستوى استمراراً لسلسلة النجاحات التي تحققها مصر فى استضافة البطولات الرياضية الدولية الكبرى.

وأشار حسني إلى أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 راميًا ورامية من مختلف الدول الإفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد منافسة شرسة خصوصا على المقاعد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب وجميع الجهات المعنية لخروج البطولة بشكل مشرف مثلما اعتاد الاتحاد المصري للرماية خلال الأعوام الماضية.

الجدير بالذكر أن مصر تستضيف البطولة على ميادين الرماية العالمية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت حاضنة لكبرى البطولات القارية والعالمية نظرا لما تتمتع به من إمكانيات فنية كبيرة، حيث تضاهي أفضل ميادين الرماية على مستوى العالم.