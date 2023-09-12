ضربه بـ"شاكوش".. شهود عيان يكشفون تفاصيل إنهاء ابن حياة والده ببورسعيد

كشف شهود عيان بمنطقة الأمل نطاق حي الضواحي في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إقدام شاب على قتل والده في ظروف مازالت غامضة.

ضربه بـ"شاكوش".. شهود عيان يكشفون تفاصيل انهاء ابن حياة والده ببورسعيد

وكان قد استقبل مستشفى النصر التخصصي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل: ناصر عبد المعطي محمد، جثة هامدة، بادعاء تعرضه لاعتداء من الابن بمنطقة الأمل مما أدى إلى مصرعه.

وأشار شهود عيان من جيران المجني عليه إلى أن ابنه "إبراهيم" كان دائم الاعتداء عليه، وإصابته في أنحاء متفرقة من جسمه كان آخرها قبل الواقعة بعدة أيام، وأن يوم الواقعة سمعوا استغاثة من الأب وعندما صعدوا لمكان سكنه في الدور الأخير عثروا عليه غارقا في دمائه.

وأكدوا على أن المتهم - ابن المجني عليه - استخدم "شاكوش" وسكين لتنفيذ جريمته، وأنه أتصل بوالدته أثناء تواجدها بالعمل عقب إنهاء حياة والده قائلا لها:"أنا اللي قتلت الملك".

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، ويجرى التحري عن ملابسات الواقعة النهائية.