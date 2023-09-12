11 سبتمبر.. التعرف على ضحايا جدد بعد 22 عامًا.. ونصب تذكاري لتخليد ذكرى الآلاف

بعد مرور 22 عامًا على هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، تم التعرف على رفات شخصين لقيا حتفهما في انهيار مركز التجارة العالمي من خلال تحليل الحمض النووي، بحسب السلطات الأمريكية قبل إحياء ذكرى أحداث عام 2001.

وأشارت التقارير إلى أنه تم حجب هويتيهما، وهم رجل وامرأة، بناء على طلب ذويهما، وبذلك يصل عدد الضحايا الذين تم التعرف على رفاتهم إلى 1649، من إجمالي 2753 شخصًا لقوا حتفهم عندما اصطدم كوماندوز من تنظيم القاعدة بطائرتين مدنيتين مختطفتين في برجي التجارة التوأم في نيويورك.

وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز: "نأمل أن تجلب هذه التعريفات الجديدة قدرًا من الراحة لعائلات هؤلاء الضحايا، وتشهد الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب كبير الفاحصين الطبيين على التزام المدينة الثابت بجمع شمل جميع ضحايا مركز التجارة العالمي مع أحبائهم".

ويتم إحياء ذكرى هجمات 2001 في 11 سبتمبر من كل عام في نيويورك، وكان تسعة عشر مسلحا، قد اختطفوا أربع طائرات، وبالإضافة إلى الطائرتين اللتين دمرتا مركز التجارة العالمي، اصطدمت طائرة ثالثة بمبنى البنتاغون بالقرب من واشنطن مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة، وتحطمت طائرة رابعة في حقل في شانكسفيل، بنسلفانيا، بعد أن اشتبك الركاب وأفراد الطاقم مع المهاجمين.

وفي سياق متصل، شيدت الولايات المتحدة نصبًا تذكاريًا لتخليد ذكرى آلاف الأرواح التي فقدت خلال الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، وتم بناء النصب التذكارية من قبل نحاتين موهوبين في جميع أنحاء البلاد، لتكون بمثابة تذكير بالمأساة التي ضربت البلاد والأبطال الذين أظهروا قوة وشجاعة لا تقدر بثمن في أعقاب ذلك.

وهناك أكثر من ألف نصب تذكاري لأحداث 11 سبتمبر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، معظمها في مناطق نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت.

وتم بناء العديد من النصب التذكارية والمتاحف على مر السنين منذ 11 سبتمبر 2001. وإليك القليل منها الذي يمكنك التعبير عن احترامك له.

ويحيي الملايين من الأشخاص النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر في مدينة نيويورك كل عام ويتعلمون المزيد عن الأحداث المروعة التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.