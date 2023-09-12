طاقم كويتي لودية منتخب مصر وتونس

تقرر أن يدير مباراة منتخب مصر وتونس الودية المقرر لها الثامنة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، طاقم حكام كويتي.

ويتكون طاقم الحكام الذي يدير مباراة منتخب مصر وتونس من:

عمار اشكناني

احمد صادق عباس

سعود الشمالى

عبدالله حسن الكندري.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الإثيوبي بهدف دون رد، سجله مصطفى فتحي فى الدقيقة 37 من زمن المباراة التي جمعت المنتخبين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات بتصفيات كأس أمم أفريقيا، المؤهلة لنهائيات البطولة القارية التي تجري أحداثها بكوت ديفوار مطلع العام المقبل.