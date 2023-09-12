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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملة موسعة لرفع الإعلانات المخالفة والعشوائية من شوارع مدينة ديرمواس بالمنيا

حملة مكبرة لرفع الإعلانات
حملة مكبرة لرفع الإعلانات المخالفة والعشوائية
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كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء، بمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة وإزالة الإعلانات العشوائية والمخالفة، والتأكد من الالتزام بالضوابط والشروط التي تتضمنها لائحة الإعلانات، وذلك وفقًا للقانون والقواعد المنظمة للإعلانات حرصًا على المظهر الحضاري للمدن وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

من جانبه، قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تم تنفيذ حملة موسعة لإزالة ورفع اللافتات والإعلانات المخالفة والغير مرخصة من الشوارع والميادين على مستوى المدينة بالتنسيق مع قسم الإعلانات وقسم الكهرباء والإنارة العامة والتفتيش الإداري بالوحدة المحلية، حيث أسفرت الحملة عن إزالة اللافتات الإعلانية المخالفة وتحرير ٧ محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأشار رئيس المركز أن الحملات مستمرة لإزالة جميع الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مؤكدًا أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام للمواطن، وسيتم الضرب بيد من حديد للقضاء على أي مخالفة، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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