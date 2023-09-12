برلماني: توجيهات السيسي بتقديم الدعم للأشقاء في ليبيا والمغرب يؤكد ريادة مصر ودورها بالمنطقة

ثمن النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس السيسي للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب، قائلا: أنها تؤكد ريادة مصر ومساندة الأشقاء والوقوف معهم في مصابهم سواء في الزلزال بالمغرب أو الفيضانات والسيول في ليبيا.

واعتبر جابر الصيرفي، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي بتوجيه كافة أنواع الدعم إلى دولتي ليبيا نتيجة العاصفة دانيال والمغرب إثر الزلزال تأكيد على دعم مصر للدول العربية الشقيقة، بعد تعرضها لكوارث تسبب في تدمير مدن ووفاة الكثيرين. وانفرادها بالريادة دائما لمساندتهم والوقوف بجانبهم. مشيرا: إلى أن تقديم الدعم للدول العربية يعبر عن موقف أصيل لمصر في مختلف المواقف والمناسبات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن مصر دائما سباقة وكثيرا ما قدمت مساعدات لليبيا ولبنان والسودان، انطلاقا من علاقاتها الوثيقة بمختلف الدول العربية وهبتها لنجدتها.

جدير بالذكر أن، الرئيس السيسي وجه بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية، وهو ما يعبر عن أصالة وقوة مصر وريادتها.