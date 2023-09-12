إيران تعلن احتجاز مواطن سويدي في سجن إيفين

أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، احتجاز مواطن سويدي الجنسية، فيما لم تعلن عن سبب الاحتجاز وطبيعة أسباب تواجد المواطن السويدي في إيران.

وكانت السويد ومفوضية الاتحاد الأوروبي قد أعلنتا في وقت سابق عن احتجاز السلطات الإيرانية لمواطن سويدي الجنسية يعمل ضمن فريق دبلوماسي تابع للاتحاد الأوروبي.

الناطق باسم السلطة القضائية في إيران مسعود ستايشي، أكد على أن المواطن السويدي تم إلقاء القبض عليه وتم احتجازه في أحد السجون، وجاري التحقيق المبدئي معه، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في القريب العاجل.

يأتي ذلك في ظل التوتر السياسي السائد بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي على خلفية توقف المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، واستمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، علاوة على دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا وتزويد روسيا بطائرات انتحارية مسيرة استخدمتها موسكو في مسرح العمليات العسكرية في أوكرانيا.