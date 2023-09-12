بالفيديو.. منتخب جامبيا لكرة القدم يشارك في حملة التبرع بالدم لضحايا زلزال المغرب

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لقيام أعضاء منتخب جامبيا لكرة القدم، المتواجد بمدينة مراكش المغربية، بالمشاركة في حملة التبرع بالدم، ومد يد العون للمصابين والجرحى الذين اكتظت بهم المستشفيات والمراكز الصحية، إثر الزلزال العنيف الذي هز عدة مناطق في المغرب وأودى بحياة أكثر من 2500 شخص.

ويظهر الفيديو، تبرع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بمنتخب جامبيا بالدم، كما تسابق نجوم الرياضة وأبرز الأندية العربية والعالمية في تقديم العزاء لأسر الضحايا، بينما تبرع نجوم المنتخب المغربي لكرة القدم بالدم، وحثوا مواطنيهم على أن يحذوا حذوهم.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن أعدادًا كبيرة من المواطنين من المدينة وخارجها، مغاربة وأجانب أيضاً، توافدوا إلى مركز التبرع بالدم في مراكش"، وسط البلاد، استجابة لنداء التبرع الذي أطلقته السلطات.