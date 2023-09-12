رفض خُطبتها.. مقتل فتاة على يد شقيقها أمام مسجد في بورسعيد

كشفت التحقيقات الأولية لجهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل فتاة على يد شقيقها أمام مسجد الحسين بحي المناخ في محافظة بورسعيد.

وتبين من التحقيقات الأولية مع "م.ن"، شقيق المجني عليها، والمتهم بقتلها بالشارع أمام مسجد الحسين، وسؤال شهود عيان الواقعة، عن أن المتهم بالقتل أقدم على جريمته اعتراضًا على خطبتها من أحد الأشخاص.

كما تبين أن المجني عليها: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، تعمل في محل لبيع واستئجار فساتين الزفاف نطاق حي الشرق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بوضع الفتاة بمشرحة مستشفى النصر تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وكان قد تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا، وشُكل فريق بحث جنائي وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.