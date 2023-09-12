وصول جثة فتاة بورسعيد المقتولة أمام المسجد إلى المشرحة

وصلت جثة فتاة بورسعيد التي قُتلت على يد شاب في الشارع أمام مسجد الحسين بحي المناخ، اليوم الثلاثاء، إلى مشرحة مستشفى النصر التخصصي التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأمرت النيابة العامة بوضع جثة الفتاة: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، بالمشرحة تحت تصرفها لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وكان قد تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

وكشف شهود عيان أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية استوقفا الفتاة أثناء سيرها بالشارع أمام مسجد الحسين وقام أحدهما بالتعدي على الفتاة بسلاح أبيض بحوزته وأصابها بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن الأهالي من الإمساك بأحدهما بينما لازا الثاني بالفرار.