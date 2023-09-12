ننشر هوية فتاة بورسعيد المقتولة أمام المسجد

توصلت جهات التحقيق بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لهوية الفتاة التي قُتلت على يد شاب في الشارع أمام مسجد الحسين بحي المناخ.

وتبين أن الفتاة تدعى: فريدة نبيل السيد عثمان، وعمرها حوالي 25 عامًا، وجرى نقل جثتها إلى مستشفى النصر، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لوضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن.

وكان قد تلقى اللواء مازن صبري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارا بمقتل فتاة على يد شاب بالشارع أمام مسجد الحسين في المنطقة الثامنة بحي المناخ، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة وجرى ضبط متهمًا، وشُكل فريق بحث جنائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

وكشف شهود عيان أن اثنين كانا يستقلان دراجة بخارية استوقفا الفتاة أثناء سيرها بالشارع أمام مسجد الحسين وقام أحدهما بالتعدي على الفتاة بسلاح أبيض بحوزته وأصابها بالرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتمكن الأهالي من الإمساك بأحدهما بينما لازا الثاني بالفرار.