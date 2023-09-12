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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

برلين تستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا في 2024

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك
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أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في العام المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأعلنت بيربوك عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، خلال زيارتها المفاجئة لكييف يوم الاثنين، والتي تعتبر رابع زيارة لها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

يذكر أن المؤتمر السابق لإعادة إعمار أوكرانيا عقد في لندن في يونيو الماضي.

وتعهدت ألمانيا خلاله بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 381 مليون يورو هذا العام.

وكان البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية قد قدرت في مارس الماضي احتياجات أوكرانيا في ما يخص إعادة الإعمار بـ 411 مليار دولار.

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