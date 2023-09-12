برلين تستضيف مؤتمرا لإعادة إعمار أوكرانيا في 2024

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن برلين ستستضيف مؤتمرا حول إعادة إعمار أوكرانيا في العام المقبل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأعلنت بيربوك عن ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، خلال زيارتها المفاجئة لكييف يوم الاثنين، والتي تعتبر رابع زيارة لها لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

يذكر أن المؤتمر السابق لإعادة إعمار أوكرانيا عقد في لندن في يونيو الماضي.

وتعهدت ألمانيا خلاله بتقديم مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بقيمة 381 مليون يورو هذا العام.

وكان البنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة والحكومة الأوكرانية قد قدرت في مارس الماضي احتياجات أوكرانيا في ما يخص إعادة الإعمار بـ 411 مليار دولار.