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الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى لعبة: نعد الشعب المصري ببذل أقصى جهد لتحقيق لقب بطولة إفريقيا للطائرة

محمد مصطفى لعبة
محمد مصطفى لعبة
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عبر محمد مصطفى لعبة لاعب المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة، عن سعادته بعد فوز المنتخب المصري على نظيره منتخب الكاميرون بنتيجة “3-1“ والتأهل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

و يواجه المنتخب المصري نظيره منتخب الجزائر الأربعاء، ضمن منافسات الدور النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و قال محمد مصطفى لعبة: “أشكر جمهور الشعب المصري الذي يقف دائمًا بجانبنا ويقدم لنا الدعم والمساندة والتشجيع، كما أقوم بإهداء هذا الفوز لهم، ونعدهم ببذل أقصى جهد لتحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية“.

وأضاف: “هدفنا هو تحقيق الفوز على المنتخب الجزائري، والتتويج بلقب البطولة وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى وإسعاد الشعب المصري“.

واختتم لعبة حديثه قائلًا: “ نتمنى الحضور الكامل للجمهور المصري في صالة المباراة، لأنهم يقدمون الحماس والتحفيز لنا“.

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