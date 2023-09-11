المنتخب الأوليمبي يفوز على روسيا وديا ضمن استعدادات الأولمبياد

حقق المنتخب الأوليمبي الفوز أمام نظيره الروسى بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بإستاد السويس استعدادا لأولمبياد باريس المقرر إقامتها العام المقبل.

تقدم روسيا بالهدف الأول فى الدقيقة الثامنة، وتعادل أحمد فوزى للمنتخب الأوليمبى فى الدقيقة 68 ، وبعدها بأربع دقائق استطاع عربى بدر من إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 72 .

وخاض المنتخب الأوليمبى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : على يحيي

خط الدفاع : أحمد عيد – محمد مغربي – محمد طارق – حاتم سكر

خط الوسط : محمود جهاد – محمود صابر – محمد شحاتة

خط الهجوم : علي زعزع – أحمد عاطف – "قطة" – عبد الرحمن عاطف