أوكرانيا تأمل في الحصول على مساعدات مالية أمريكية بقيمة 3.3 مليار دولار العام الجاري

قال وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، إن الوزارة تأمل في أن تتم الموافقة على الميزانية الأمريكية المؤقتة قريبًا وأن تحصل أوكرانيا على 3.3 مليار دولار أخرى بحلول نهاية هذا العام لتغطية العجز في ميزانية الدولة الأوكرانية.

وأضاف مارشينكو - في تصريح صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية اليوم /الاثنين/- أن وزارة المالية ترغب عام 2024، في الحصول على تمويل من الولايات المتحدة لميزانية الدولة"..موضحا أنهم يعملون على الحصول على 12 إلى 14 مليار دولار في هذه الفترة.

وأكد أن نفقات موازنة الدولة لعام 2024 لن تكون أقل من هذا العام، بما في ذلك الإنفاق على الدفاع، مما يعني أن هناك حاجة إلى تمويل خارجي بمستوى لا يقل عن هذا العام – 42 مليار دولار.

وفي سياق آخر، استعادت أوكرانيا السيطرة على ما يسمى بـ (بويكو ريجز) وهي منصات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة ساحل شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، وفقًا لمديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء إنترفاكس يوكرين الأوكرانية عن الوزارة قولها إن روسيا سيطرت على [منصات بويكو] عام 2015، وعندما بدأت الحرب الروسية تم استخدامهم لأغراض عسكرية، وعلى وجه الخصوص، كمهابط للمروحيات ولنشر الرادارات".

وأشارت الوزارة أن القوات الأوكرانية استعادت منصات الحفر (بترو هودوفانيتس - أوكرانيا - تافريدا وسيفاش) وتم تنفيذ عملية استعادة المنصات من قبل أفراد مديرية المخابرات الرئيسية.

وأضافت الوزارة: "خلال العملية، تمكنت القوات الخاصة من الاستيلاء على مخزون من الصواريخ غير الموجهة للمروحيات ونظام رادار نيفا الذي يمكنه مراقبة حركة السفن في البحر الأسود".

وخلال إحدى مراحل العملية، وقعت معركة بين القوات الخاصة الأوكرانية على زوارق وطائرة مقاتلة تابعة للروس من طراز Su-30. ولحقت أضرار بطائرة الروس واضطرت إلى التراجع - على حد قول تقرير وزارة الدفاع الأوكرانية.