وديًا.. الزمالك يتأخر أمام سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

تأخر فريق الزمالك بنتيجة 2-0 في الشوط الأول أمام فريق سيراميكا كيلوباترا، وذلك في المباراة الجارية مساء اليوم الإثنين، بالملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

جاءت ثنائية سيراميكا عن طريق محمد توني، والنجم محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق.

ويخوض الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني -عمر جابر

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - كريم عبد الحق - أحمد عبد الرحيم " ايشو"

خط الهجوم: إبراهيما نداي - مصطفي شلبي - سيف الدين الجزيري

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.