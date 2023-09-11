رئيس جامعة الزقازيق يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة بقصر الثقافة

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فعاليات حفل تكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة بالمراحل التعليمية المختلفة (الثانوية العامة وstem والثانوية الأزهرية والإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية وطلبة الدبلومات الفنية والتعليم المزدوج والطابع من ذوي الهمم "مكفوفين، دمج")، وذلك بديوان بقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد وائل صابر محمد المستشار العسكري للمحافظة، محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، السيد الجنيدى رئيس منطقة الشرقية الأزهرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومديري الإدارات التعليمية، ومديرى مدارس الطلاب المتفوقين، بالإضافة إلى الطلاب المكرمين وأسرهم.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بأبنائه الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء محافظة الشرقية، مؤكدًا على ضرورة استكمال مشوارهم والمثابرة علي مواصلة الاجتهاد والتفوق فى تحصيل العلم، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد في حياتهم خلال مراحلهم التعليمية القادمة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب أن اليوم هو يوم منتظر لتحصيل ثمرة العمل الذي اجتهد فيه أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور للوصول إليه، مقدما الشكر لكافة القيادات التعليمية بمحافظة الشرقية، داعيا لإستمرار الاجتهاد مع الأبناء للوصل إلى أفضل المراتب العلمية.

وأشار محافظ الشرقية إلي أن ملف التعليم هو من أهم الملفات المطروحة، حيث تسعى الدولة بشكل كبير إلى حل مشكلة الكثافة بالمدارس والفصول للوصول إلي توفير عدد كبير غير مسبوق، سواء بالمدارس أو الجامعة لاتاحة فرص تعليمية تليق بالتقدم الذي تصبر إليه الدولة ،والعمل علي تطوير المقررات طبقا لسوق العمل خلال الفتره القادمة.

وفى كلمته قدم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية التهنئة لجميع الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة ؛ معربا عن فخره بهم جميعا وبالنماذج المشرفة التي استطاعت التفوق والتميز وتحقيق مراكز متفوقة، متمنيًا لهم دوام التفوق في حياتهم العملية والعلمية القادمة.

ووجه رئيس منطقة الشرقية الأزهرية الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع أبنائهم؛ لتحقيق النجاح والتفوق، مشيدًا بجهد قيادات التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، وحرصهم على توفير المناخ التعليمي الآمن والجيد لتحقيق التفوق لأبناء المحافظة.



وفي ختام الحفل قام محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق بتكريم الطلاب المتفوقين وتقديم الشكر لأسرهم علي مجهودهم للنهوض بمستوي أبناءهم،كما تم تكريم وكيل أول وزارة التربية والتعليم ورئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية.