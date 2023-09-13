طوارئ في الأهلي قبل موقعة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة مارسيل كولر تدريباته فى المملكة العربية السعودية استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائرى فى كأس السوبر الأفريقى والذى يقام يوم الجمعة المقبل بمدينة الطائف.

ووضع السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، البرنامج التدريبى للفريق قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة والتى تمثل أول مهمة فى الموسم الجديد بحثا عن اللقب الأفريقى الأول لـ«كولر» لمواصلة حصد البطولات بعدما حقق 5 ألقاب فى الموسم المنتهى.

وكانت بعثة الأهلى وصلت إلى السعودية أمس الثلاثاء والتى يترأسها العامرى فاروق، نائب رئيس النادى، برئاسة بعثة المارد الأحمر فى السعودية لخوض مباراة اتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الأفريقى، على أن يتواجد محمود الخطيب رئيس النادى لدعم اللاعبين وحضور مباراة السوبر.

وعقد «كولر» جلسات مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز وعدم الاستهانة بالمنافس الذى سيخوض اللقاء من أجل تحقيق الفوز ولديهم دوافع كبيرة للفوز على الأهلى، كما أشعل «كولر» حماس اللاعبين وأنه لم يستقر على التشكيل الذى يخوض به اللقاء وأن الفرصة متاحة للجميع.

ويتطلع الأهلي لفرض هيمنته على لقب السوبر الأفريقي بلقب جديد يعزز موقعه فى صدارة الأكثر تتويجا باللقب على مر التاريخ، حيث حقق السوبر فى 8 مناسبات سابقة، بينما خسر المارد الأحمر اللقب مرتين فقط، الأولى أمام الزمالك فى جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.