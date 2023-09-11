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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضمن حملة «بلدي أمانة».. تنفيذ 4 آلاف زيارة منزلية في 26 قرية ونجع بأسوان

ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب «بلدي أمانة»

طرق الأبواب بمبادرة
طرق الأبواب بمبادرة بلدي أمانة بأسوان
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وجَّه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة التنسيق والتعاون لتوفير أوجه الدعم اللازمة لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة"، مشيرًا إلى دور ذلك فى التوسع ونشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لدى الأهالى فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إستمرار تنفيذ عدد 4 آلاف و250 زيارة منزلية داخل 26 من القرى والنجوع بمركزى إدفو وكوم أمبو استهدفت توعية عدد 24 ألفا و763 من السيدات والرجال والأطفال وذلك ضمن فعاليات حملة "بلدى أمانة"، موضحة بأن الحملة تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة، بجانب التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أن حملة "بلدى أمانة" تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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بلدى أمانة تنمية الأسرة المصرية حياة كريمة أخبار محافظة أسوان
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