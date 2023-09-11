اللواء عمرو إبراهيم مديرا لمباحث القاهرة

شهدت مديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين حركة تغيير في منصب مدير الادارة العامة للمباحث بالعاصمة، حيث جري تعيين اللواء عمرو ابراهيم مديرًا لمباحث العاصمة خلفا للواء محمد عبدالله .

يذكر أن اللواء عمرو ابراهيم من القيادات الأمنية المعروفة بالقاهرة وسبق له العمل بعدد من أقسام الشرطة بالعاصمة وكان يتولى مدير قطاع القاهرة الجديدة قبل تعيينه نائبا لمدير مباحث القاهرة فى حركة التنقلات العامة الماضية حتى صدر قرار اليوم بتصعيده مديرا لمباحث العاصمة .