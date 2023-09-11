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الإثنين 11 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اللواء عمرو إبراهيم مديرا لمباحث القاهرة

امن القاهرة
امن القاهرة
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شهدت مديرية أمن القاهرة اليوم الاثنين حركة تغيير في منصب مدير الادارة العامة للمباحث بالعاصمة، حيث جري تعيين اللواء عمرو ابراهيم  مديرًا لمباحث العاصمة خلفا للواء محمد عبدالله .
يذكر أن اللواء عمرو ابراهيم من القيادات الأمنية المعروفة بالقاهرة وسبق له العمل بعدد من أقسام الشرطة بالعاصمة وكان يتولى مدير قطاع القاهرة الجديدة قبل تعيينه نائبا لمدير مباحث القاهرة فى حركة التنقلات العامة الماضية حتى صدر قرار اليوم بتصعيده مديرا لمباحث العاصمة .

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