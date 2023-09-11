"الإسلامية المسيحية": "القطار الخفيف" في القدس مشروع استيطاني لتقطيع أوصال العاصمة

قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن المشروع الاستيطاني "القطار الخفيف"، يستهدف تقطيع أوصال القدس الشرقية وتغيير البنية الجغرافية والديمغرافية والتاريخية للمدينة المقدسة وتفريغها من سكانها.

وطالبت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ المشروع الاستيطاني الخطير.

وأضافت أن هذا المخطط التهويدي الجديد الذي تنفذه سلطات الاحتلال من خلال شبكة السكك الحديدية الخفيفة يستهدف ربط مستوطنة "جيلو" جنوبا بالمنطقة الصناعية وعطروت ومطار القدس شمالا، مخلفا تقطيعا للتجمعات السكانية الفلسطينية والاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي المواطنين.

وأكدت أن المشروع يستبعد أية إمكانية لإجراء مفاوضات لتحديد مستقبل مدينة القدس.

وحذرت من أن استمرار هذه المخططات الاستيطانية والانتهاكات الخطيرة بحق مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ستكون لها تداعيات خطيرة سيتحمل الاحتلال والمجتمع الدولي نتائجها الخطيرة.