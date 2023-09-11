"حياة كريمة" تطلق مبادرة أنت الحياة لأول مرة ببني سويف والإسكندرية

انطلقت فعاليات مبادرة "أنت الحياة" لأول مرة بمحافظتين معًا، هما محافظة بني سويف في قرية طنسا بني مالو مركز ببا، ومحافظة الإسكندرية في مركز برج العرب القديم، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2023، لخدمة عدد أكبر من أهالينا في المحافظات لتقديم الدعم للأهالي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدعم والخدمات، منها وزارة الصحة والسكان ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصندوق مكافحة الإدمان وغيرهم من المؤسسات المختصة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجاً وبخاصة في قرى محافظات حياة كريمة.

وتستمر المبادرة على مدار عدة أيام تقديم خدماتها وأنشطتها المتنوعة، من تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات، فضلا عن الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية لمختلف الفئات من النساء وكبار السن والأطفال.

وقد شملت فعاليات المبادرة تقديم ندوات توعوية إرشادية للسيدات في مجال التوعية الأسرية، بالإضافة إلى دورات تدريبية لشباب الخريجين على المهارات الوظيفية، كذلك إصدار كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

كما شملت فعاليات المبادرة أيضًا تنظيم قوافل طبية لتوقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات وصرف العلاج بالمجان على المرضى.

كذلك الأنشطة الخاصة بالطفل، وتوعية للسيدات وورش حكي للأطفال ومعرض كتاب فقد تنوعت أنشطة المبادرة، والتي امتدت لتشمل إقامة مسرح العرائس للأطفال، تقديم أنشطة فنية متنوعة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة ضمن مبادرة “مصر تقرأ"، ذلك فضلًا عما تقدمه مبادرة "أتكلم هنسمعك" من الدعم النفسي، بالإضافة إلى قوافل غارمين وتوعية بالغرم.

وجدير بالذكر أنه قد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن.

وضمن مبادرة حياة كريمة أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة" أنت الحياة" في محطتها الأولى في محافظة الفيوم في أغسطس 2022، لتنطلق بعدها إلى العديد من المحافظات المختلفة، بينها البحيرة وسوهاج المنيا والغربية وبني سويف والجيزة.

ويأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها في تنمية المجتمع بكافة طوائفه وأعماره وفئاته المختلفة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية للوصول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.