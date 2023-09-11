محافظ المنوفية يتابع أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معدلات إنجاز والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث تابع أبو ليمون، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، وأعمال تبطين ترعة السمسمية وتوصيل خطوط الفايبر لخدمة الإنترنت بشارع المعهد الديني بقرية دراجيل بالشهداء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، كما تم متابعة أعمال الرصف بقطاع الطرق بالخطة الإستثمارية الجديدة بنطاق مدينة الشهداء من قطع الفرمة بشارعى أحمد غانم والتلوانى، وكذا إزالة الإشغالات والأرصفة الجانبية المتهالكة بمدخل قرية دنشواى بطريق 88 الشهداء /دناصور تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

وفى مركز ومدينة بركة السبع ، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بمتفرعات شارع طريق شبين الكوم/ ببركة السبع كونه طريق حيوى وهام، وتم التنبية على الشركة المنفذة للأعمال بتسريع وتيرة العمل للإنتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.