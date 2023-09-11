بعد تحذيرات الأرصاد.. كل ما تريد معرفته عن العاصفة دانيال

في صيف عام 2023، يُثبت العالم مرة أخرى أن الظروف الجوية القاسية يمكن أن تكون مفاجئة وتهديدًا جديًا للمناطق المتضررة، عاصفة دانيال، العاصفة الجوية الاستوائية النادرة، تسجل انطلاقتها قبالة السواحل المكسيكية وتتجه نحو البحر الأبيض المتوسط، مهددة مناطق عديدة بالأضرار والفيضانات.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة عميقة على عاصفة دانيال، تحليل تأثيرها الحالي والمتوقع، والإجراءات المهنية المتخذة لمواجهة هذا التهديد.

أضرار العاصفة دانيال



تعتبر عاصفة دانيال واحدة من العواصف الاستوائية النادرة التي تتحرك نحو البحر الأبيض المتوسط. في اليونان، تسببت العاصفة في فيضانات وأمطار غزيرة تسببت في تدمير العديد من الممتلكات والطرق، وأسفرت عن وفاة وإصابة العديد من الأشخاص. في ليبيا، تسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وارتفاع كبير في منسوب المياه في الأودية. تقدر الخسائر المادية بمليارات الدولارات.

المناطق التي ضربتها سابقا



اليونان وليبيا هما الدولتان التي تضررتا بالفعل من عاصفة دانيال. في اليونان، ضربت العاصفة مناطق متعددة بما في ذلك العاصمة أثينا وجزيرة كريت. في ليبيا، تأثرت مناطق شرق البلاد بالعاصفة.

الأماكن المحتملة للتأثير



تشير التوقعات إلى أن العاصفة دانيال قد تؤثر على مناطق أخرى حول البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك شمال مصر وشمال السواحل المصرية. من المحتمل أن تشمل هذه التأثيرات هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية.

توقعات تأثيرها على مصر



من المتوقع أن تتأثر شمال مصر بتأثيرات عاصفة دانيال خلال الساعات القادمة. يتوقع أن تشمل هذه التأثيرات هطول أمطار غزيرة، ورياح عاتية، وارتفاعًا في منسوب المياه في الأودية والمجاري المائية. يجب على السلطات المصرية أن تكون في حالة تأهب وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين والممتلكات من تداولات الطقس السيئة المتوقعة.