العربية: العاصفة دانيال تقتل 150 شخصًا في مدينة درنة الليبية

أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل لها، بارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال التي تضرب مدن شرق ليبيا، إلى 150 شخصا في مدينةدرنة وحدها.

وأصدرت مديرية أمن درنة الليبية، أمس الأحد، مناشدة لسكان المناطق الساحلية وسكان الأودية الجبلية وأماكن تصريف المياه من منطقة «الحصين» شرقاً، حتى منطقة «الأثرون» غرباً، بأهمية التعاون مع رجال الأمن، ومغادرة هذه المناطق وعدم ترك أي منقولات ثمينة في المنازل.

وفي وقت سابق جرى إغلاق 4 موانئ نفطية رئيسية في ليبيا لـ3 أيام بسبب الإعصار المتوقع وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.