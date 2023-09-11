ads
الإثنين 11 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يلتقي نظيره السعودي لمناقشة استراتيجيات العمل بالوزارتين وعرض خطة التنمية العمرانية بمصر

سيتي سكيب الرياض
سيتي سكيب الرياض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور ماجد الحقيل، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، بالسعودية، وذلك خلال زيارته للمملكة العربية السعودية للمشاركة فى افتتاح معرض سيتى سكيب، وبحضور مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان والاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران استراتيجيات العمل بالوزارتين، واستعرض الدكتور عاصم الجزار، خطة التنمية العمرانية في مصر، في إطار الرؤية الشاملة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهوربة، وتوجيهاته بالتطوير الشامل للبنية الأساسية للعمران الحضري المستدام، والارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري في الحضر والريف.

كما أشار وزير الإسكان، إلى أن النهضة العمرانية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، تعد تنفيذاً لمخرجات المخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية 2052، والذى استغرق إعداده عامين، ويتم تحديثه كل 5 سنوات، ومن أهم أهدافه مضاعفة مساحة المعمور المصرى، حيث كانت مساحة المعمور المصرى 7 % من مساحة الجمهورية، وفى خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2014، تمت مضاعفة المعمور المصرى تقريبا، حيث تبلغ المساحة التى يتم العمل على تنميتها، نحو 14 % من مساحة الجمهورية.

كما عرض "الجزار" نبذة عن النهضة العمرانية فى قطاع إنشاء المدن الجديدة، حيث تتوسع مصر فى إنشاء المدن الجديدة المخططة على مستوى الجمهورية، بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل.

c1606b45-bf5f-4f3f-8ab9-8bc3a450350b
c1606b45-bf5f-4f3f-8ab9-8bc3a450350b
226d1e8d-37ad-4a72-8962-64145b1b6f08
226d1e8d-37ad-4a72-8962-64145b1b6f08
c2d2fbd3-0ec4-48fd-bdf1-bbacdc024397
c2d2fbd3-0ec4-48fd-bdf1-bbacdc024397
8b8c5a90-4d2d-42c7-9cd6-ace5e5750b50
8b8c5a90-4d2d-42c7-9cd6-ace5e5750b50
81e6359b-0fd2-4b69-8dfc-ecf5b5891a06
81e6359b-0fd2-4b69-8dfc-ecf5b5891a06
085b54d3-e509-4ab5-b37d-788416306ebf
085b54d3-e509-4ab5-b37d-788416306ebf
سيتي سكيب الرياض المملكة العربية السعودية معرض العقارات مصر
ads