بلينكن يضع شرطا لبدء مفاوضات السلام في أوكرانيا

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الشرط العادل" للشروع في مفاوضات سلام بين موسكو وكييف يجب أن يكون قائما على الاعتراف بما قال عنها "وحدة أراضي أوكرانيا"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″روسيا اليوم″.

وزعم وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة ABC News الأمريكية، أنه في الوقت الحالي لا وجود لأي مؤشرات تدل على أن لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتماما بـ"أي دبلوماسية هادفة".

وأشار بلينكن إلى أنه في حال أبدى الرئيس الروسي "أي اهتمام" في هذا الأمر، فإن الجانب الأوكراني سوف "ينخرط" على الفور فيه، معتبرا أن واشنطن "ستدخل في عملية التفاوض وراء كييف".

وأكد أن الجميع يريد إنهاء الأعمال القتالية، ولكن يجب أن تنتهي - بحسب وصفه – "بشروط عادلة ومستدامة تعكس سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وتابع بلينكن في مقابلته: "رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين"، وذلك في إشارة إلى عملية التفاوض.