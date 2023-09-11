الحماية المدنية تسيطر على حريق منزل في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية سنفا مركز ميت غمر وذلك بعدما تم السيطرة علي السنة النيران قبل امتدادها الي باقي أجزاء المنزل وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

تلقى اللواء مروان، حبيب مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لشرطة النجدة من بعض أهالي قرية سنفا مركز ميت غمر باندلاع حريق بأحد المنازل بالقرية.

انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر الي مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب حريق فى منزل باسم المواطن "حسام محمد عبد الحميد الشناوى"، والمنزل مكون من دورين وتبين أن الحريق نشب فى الدور الارضى.

جرى السيطرة على الحريق بعد الدفع بعد 2 سيارة إطفاء وذلك قبل امتداد النيران الي باقي اجزاء المنزل، ولم يسفر الحريق عن اي خسائر في الارواح او اصابات.

وقدرت الخسائر المادية في إحتراق عدد 2سرير ودولاب وتبين ان سبب الحريق ماس كهربائي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.