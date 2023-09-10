كاف يعلن 6 حكام مصريين ضمن قائمة أمم أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، اليوم الأحد، قائمة الحكام المبدئية المرشحة لكأس أمم أفريقيا 2023، وضمت القائمة 6 حكام مصريين.

وضمت قائمة الحكام كلا من: أمين عمر، محمود البنا، محمد معروف، أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال، إلى جانب محمود عاشور على تقنية الفيديو.

وكان قد اعتمد اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية الجديدة بعد استقالة عدد من الاعضاء.

وجائت قائمة لجنة الحكام كالتالي:

رئيس اللجنة: فيتور بيريرا

نائب رئيس اللجنة: محمد فاروق

أعضاء اللجنة: حمدي القاضي، محدي رزق، احمد الساهر، سعيد عبد الغفار، احمد جارحي، مهند دبا، وائل صباغ، محمد فرج.

التعليم والتطوير: احمد ابو العلا " محاضر"، محمد ابو خاطر "معد بدني"، طارق سامي، محمد حسام.

ماريان شحاته "معد بدني".

العمليات: فريد سلطان، احمد فاروق، شادي مصطفي.