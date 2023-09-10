كأس السوبر الأفريقي.. الإصابات تطارد اتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الأفريقية ضربة موجعة، قبل مواجهة الأهلي، في كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.



وكشف موقع “Competition” الجزائري إن عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة تعرض لضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي بأيام قليلة بسبب لعنة الإصابات التي ضربت الفريق.

وأضاف الموقع أن الثنائي آدم عليلات مدافع الفريق وأسامة تشيتا لاعب خط الوسط تعرضا للإصابة في الساعات الماضية حيث يعاني الأول من التواء في الكاحل والثاني إصابة قوية في الركبة، في خلال المباراة الودية الأخيرة ضد شبيبة الساورة التي انتهت لصالح اتحاد العاصمة بنتيجة 2-1.

وكشف الموقع أن الفريق الجزائري بطل الكونفدرالية سيفقد جهود محمد أمين بوزيان مهاجم الفريق في مواجهة الأهلي للإصابة أيضًا.

وتابع الموقع أن إصابات اللاعبين ليست خطيرة لكن من الصعب لحاقهما بمباراة الأهلي القادمة خاصة أنهما يحتاجان لفترة علاج لن تقل عن أسبوع.