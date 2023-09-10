غدا.. عودة الغاني ياو أنور لتدريبات الإسماعيلي

تحدد موعد وصول الغاني ياو أنور، لاعب الإسماعيلي للمشاركة في الفترة التحضيرية للفريق، استعدادا للموسم الجديد. وسيصل اللاعب مساءً غدا الإثنين للقاهرة ليعود للفريق مجددا لأول مرة منذ نهاية الموسم الماضي.

وتأخر وصول اللاعب للمشاركة تحت قيادة إيهاب جلال بسبب ظروف عائلية.

وفي وقت سابق اعلن نادي الإسماعيلي بانتهاء أزمة اللاعب صاحب الـ 25 عاما بعد جلسة عقدها علي أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي مع اللاعب الغانى بحصوله على مستحقاته المتأخرة قبل السفر في يوليو الماضي بعد نهاية الموسم. وكان أبو جريشة قد كشف عن تدخل كامل أبو علي رئيس النادي المصري لحل أزمة مستحقات أجانب الدراويش.

وقال أبو جريشة في تصريحات سابقة: نحن نمر بفترة انتقالية والإدارة الحالية غير قادرة على توفير المستحقات، ولدينا لاعبين مهمين من الأجانب". وأضاف "تواصلنا مع كامل أبو علي رئيس النادي المصري، ورحب بدعم الإسماعيلي بالمبلغ الذي يحتاجه لإنهاء أزمة مستحقات الأجانب وبالأخص ياو أنور وسيرجي أكا". وأوضح "نشكر رئيس النادي المصري على لفتته الطيبة التي تعكس العلاقات الطيبة بين الناديين الجماهيريين العريقين". وأنهى الإسماعيلي الموسم فى المركز الحادي عشر بعد صراع كبير على البقاء فى الدورى الذى امتد للجولة قبل الاخيرة من عمر المسابقة. وساهم الغانى ياو أنور فى 8 اهداف هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة وحيدة كانت أمام أسوان فى الجولة السادسة من عمر البطولة. وسجل اللاعب هاتريك أمام الاتحاد السكندري فى الجولة الـ 34 والأخيرة من عمر المسابقة.