ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نادي المصري ينعش خزينة الإسماعيلى بـ10 ملايين جنيه

باهر المحمدي
باهر المحمدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحصل نادي الإسماعيلي على القسط الثاني من صفقة بيع مدافعه السابق باهر المحمدي إلى المصري.

وحصل الإسماعيلي على شيك بقيمة القسط الثاني للصفقة وتم إرساله من قبل كامل أبو علي رئيس النادي المصري.

وبلغت قيمة الشيك 10 ملايين جنيه للإسماعيلي، وبذلك يكون النادي المصري سدد قيمة صفقة باهر المحمدي بالكامل للدراويش.

وانتقل باهر المحمدي إلى المصري من الإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده السابق مع الدراويش.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

وتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.

باهر المحمدي المصري الإسماعيلي ل كامل أبو علي
ads